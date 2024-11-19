Низка країн ЄС підписали листи про наміри спільно працювати над розробкою певних типів озброєнь

19 листопада низка держав-членів ЄС підписали листи про наміри співпрацювати у чотирьох сферах, що стосуються виробництва певного типу озброєння.

Про це йдеться на сайті Європейського оборонного агентства.

Серед галузей:

інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона (домовились про співпрацю 18 держав);

радіоелектронна боротьба (14);

баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе) (17);

бойовий корабель (7).

Обсяг цих листів про наміри варіюється від короткострокових спільних закупівель до середньострокової модернізації та удосконалень і довгострокового розвитку майбутніх можливостей. Проєкти можуть бути реалізовані через EDA або через постійне співробітництво.

Європейське оборонне агентство опублікувало також дані, які показують, що витрати на оборону держав-членів ЄС у 2024 році мають досягти 326 млрд євро, що становитиме 1,9% ВВП блоку. Порівняно з 2021 роком витрати зросли більш ніж на 30%.