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Низка країн ЄС підписали листи про наміри спільно працювати над розробкою певних типів озброєнь

Ідеться про співпрацю у чотирьох галузях.

Низка країн ЄС підписали листи про наміри спільно працювати над розробкою певних типів озброєнь
Мінстри оборони країн-членів ЄС
Фото: EDA

19 листопада низка держав-членів ЄС підписали листи про наміри співпрацювати у чотирьох сферах, що стосуються виробництва певного типу озброєння.

Про це йдеться на сайті Європейського оборонного агентства.

Серед галузей:

  • інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона (домовились про співпрацю 18 держав); 
  • радіоелектронна боротьба (14); 
  • баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе) (17); 
  • бойовий корабель (7).

Обсяг цих листів про наміри варіюється від короткострокових спільних закупівель до середньострокової модернізації та удосконалень і довгострокового розвитку майбутніх можливостей. Проєкти можуть бути реалізовані через EDA або через постійне співробітництво.

Європейське оборонне агентство опублікувало також дані, які показують, що витрати на оборону держав-членів ЄС у 2024 році мають досягти 326 млрд євро, що становитиме 1,9% ВВП блоку. Порівняно з 2021 роком витрати зросли більш ніж на 30%.

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