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Керівництво партії Шольца проведе нараду щодо виборів, але без участі канцлера

Дострокові вибори до Бундестагу, заплановані на 23 лютого 2025 року.

Керівництво партії Шольца проведе нараду щодо виборів, але без участі канцлера
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Увечері 19 листопада заплановані перемовини за участі керівництва Соціал-демократичної партії Німеччини, однак без участі канцлера Олафа Шольца, передає видання Spiegel.

На зустрічі йтиметься про організаційні питання виборчої кампанії. Як відомо, дострокові вибори до Бундестагу, заплановані на 23 лютого 2025 року. Також може бути дискусія про те, чи об'єднається партія навколо Олафа Шольца як кандидата на посаду канцлера.

Сам канцлер перебуває на саміті «Великої двадцятки» у Бразилії.

Шольц, як відомо, хоче знову очолити СДПН у передвиборчій кампанії. Наразі партійне керівництво не пропонувало іншої кандидатури, але у політсилі все більше з’являється закликів обрати іншу кандидатуру. Зокрема, чинного главу Міноборони Бориса Пісторіуса.

Проти кандидатури Шольца виступає, наприклад, ексглава партії Зігмар Габріель, який наголошує на потребі у «сильному політичному керівництві».

  • Цього місяця депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини Маркус Шрайбер і Тім Штоберок заликали чинного канцлера Олафа Шольца не балотуватися на посаду вдруге.
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