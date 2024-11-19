Гонконзький суд посадив до в'язниці 45 громадських активістів

Вищий суд Гонконгу у вівторок ув’язнив 45 продемократичних активістів на термін до 10 років у справі про національну безпеку. Цей процес викликав критику з боку США та інших країн.

Про це пише Reuters.

Ще у 2021 році 47 продемократичних активістів були заарештованими та звинуваченими у змові з метою вчинення підривної діяльності. Звинувачення стосувалися організації неофіційних "праймеріз" у 2020 році для відбору найкращих кандидатів на майбутні парламентські вибори. Прокуратура заявляла, що активісти змовилися паралізувати уряд шляхом участі в потенційно підривних діях.

Лідером активістів визнали колишнього вченого-юриста Бенні Тая. Його засудили до 10 років ув’язнення, що є найтривалішим терміном ув’язнення згідно із законом про національну безпеку 2020 року.

Деякі західні уряди розкритикували судовий процес, а США назвали його "політично вмотивованим" і вимагали звільнити затриманих, оскільки вони законно та мирно брали участь у політичній діяльності.

Але Китай та Гонконг стверджували, що із демократами поводилися відповідно до місцевих законів.

Після 118-денного судового процесу в травні 14 демократів були визнані винними, включно з громадянином Австралії Гордоном Нга, а двох виправдали. Інші 31 визнали себе винними, і всі 45 отримали терміни від 4 до 10 років.

"Наш справжній злочин перед Пекіном полягає в тому, що ми не були задоволені підтримкою маніпуляцій на виборах", – написав один із активістів у Facebook.

Судді зазначили, що при винесенні вироку вони враховували такі фактори, як ступінь планування, кількість залучених людей, потенційну завдану шкоду незалежно від того, мала б місце схема чи ні. Також додали, що оскільки ця схема була "приреченою на провал", то призначили "більш м'яке покарання".

Сотні людей, які підтримують активістів, із самого ранку стояли в черзі біля суду, намагаючись зайняти місце в головній залі та кількох додаткових платформах.

Влада розгорнула додаткові сили поліції біля будівлі магістратського суду Західного Коулуна та в кількох кварталах поблизу. Правоохоронці були із поліцейськими собаками, броньованою вантажівкою та спецавтомобілями. Декого обшукували та допитали.

Наразі незрозуміло, чи обвинуваченим вирахують із строку ув'язнення перебування час перебування під вартою, адже у деяких цей термін становить понад 3 з половиною роки.

Декілька місяців тому гонконзький суд засудив колишнього редактора до 21 місяця в'язниці за публікацію статей про демократичних активістів. Це стало першим тюремним ув'язненням журналіста за звинуваченням у підбурюванні до заколоту з того часу, як колишня британська колонія повернулася під владу Китаю.

Ще у 2021 році за участь у цих протестах суд виніс вирок медіамагнату Джиммі Лаю, засудивши його до 14 місців в'язниці, а згодом йому висунули і інші звинувачення.