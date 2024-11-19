В Австрії розпочалися коаліційні переговори без участі проросійської партії

Ультраправих не допустять до керування країною попри перемогу на виборах.

Австрійська народна партія, соціал-демократи та ліберали NEOS офіційно оголосили про початок перемовин щодо створення у парламенті коаліції та формування уряду.

Як пише Reuters, про перехід від "фази зондування" до повноцінного процесу узгодження позицій заявив канцлер Австрії Карл Негаммер, який представляє консервативних "народників".

Праворадикальна "Партія свободи", яка на вересневих виборах здобула 29 відсотків голосів і посіла перше місце, не змогла знайти коаліційного партнера і не буде брати участі у розподілі міністерських портфелів. Ця політсила відома своєю проросійською позицією та виступає проти надання Україні будь-якої допомоги.

За словами Негаммера, перемовини будуть тривати "настільки швидко, наскільки можливо, і настільки довго, наскільки буде потрібно". В разі успіху це буде перша "потрійна" коаліція у парламенті Австрії з того часу, як у 1955 році країна відновила незалежність.