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Президентка Грузії оскаржить у Конституційному суді результати парламентських виборів

Зурабішвілі пропонує людям продовжувати протести і виступає за нові вибори.

Президентка Грузії оскаржить у Конституційному суді результати парламентських виборів
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Зранку 19 листопада президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернеться до Конституційного суду, щоб оскаржити результати парламентських виборів, пише SOVA.news.

Зурабішвілі зробила таку заяву на брифінгу після того, як Центральна виборча комісія офіційно оприлюднила підсумки виборів.

Президентка озвучила свій план дій. Перший пункт передбачає такі завдання як проведення нових виборів, міжнародне розслідування виборів, формування за підтримки партнерів нової виборчої комісії, створення спеціального суду для розгляду виборчих позовів.

Завдання другого пункт плану - продовження політичної даності (тобто працюватиме парламент, обраний у 2022 році); підтримка міжнародних партнерів, щоб цю кризу подолати мирно і спокійно; продовження протестів.

Зурабішвілі нагадала про зафіксовані на виборах порушення.

  • Відповідно до інформації грузинської ЦВК, бар'єр на парламентських виборах подолали п'ять партій: правляча “Грузинська мрія” взяла більшість, решта голосів розподілилася між опозицією.
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