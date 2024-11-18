Грузинські протестувальники ночували в наметах, продовжувати акцію планують до кінця доби

Це була перша за місяць ніч, коли учасники протесту не розійшлися.

Грузинські протестувальники проти офіційних результатів парламентських виборів уперше за місяць провели ніч у наметах у Тбілісі. До цього вони розходилися на ніч. Очікується, що акція триватиме до кінця доби, пише Радіо Свобода.

Мітингарі перекрили в Тбілісі велике перехрестя. Після мітингу частина учасників встановила близько трьох десятків наметів поблизу університету.

Для них облаштували біотуалети, привезли пледи й чай. За даними журналістів, ніч минула спокійно: мітингарів не намагалися розігнати.

Ці протести є реакцією на оголошення переможцем виборів партії "Грузинська мрія". Опозиційні політсили, "Коаліція за зміни" і "Єдиний національний рух", за офіційними даними, спільно набрали близько 21% голосів. Партії вважають результати виборів сфальсифікованими.

Влада поки що не збирається проводити повторні вибори та наполягає, що перше засідання оновленого парламенту збереться цього місяця.

Вибори в Грузії

"Грузинська мрія" – проросійська та антизахідна партія, яка чинить перешкоди зближенню країни з Євросоюзом. Через ухвалені закони про обмеження прав ЛГБТ+ та так званих іноагентів ЄС призупинив процес приєднання Грузії.

На виборах 26 жовтня переможцем оголосили правлючу партію, хоча були численні повідомлення про фальсифікації включно з підкупом виборців і вкиданням бюлетенів.

Велика кількість грузинських громадян вийшла на протести через оголошені результати. Днями грузинська опозиція опублікувала список вимог до влади та план своїх дій. Вона наполягала на проведенні нових виборів.

Парламентарі різних країн, зокрема голова комітету міжнародних відносин Олександр Мережко, в складі неформальної групи європейських депутатів "Друзі Грузії" висунули вимогу прозорого і незалежного розслідування порушення на виборах. У заяві відзначили нещодавній відкат Грузії у демократії, зокрема через ухвалення антиєвропейського законодавства, яке обмежує простір для незалежних організацій громадянського суспільства та прав людини.

11 листопада опозиція та її прихильники провели мітинг "Ми – Європа!".

14 листопада грузинські суди відхилили всі позови щодо невизнання парламентських виборів.

16 листопада ЦВК офіційно оголосила про перемогу "Грузинської мрії" на виборах із результатом у понад 53 %.