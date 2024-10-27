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Міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на виборах у Грузії

Загалом до органів управління виборчим процесом надійшло 216 скарг.

Міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на виборах у Грузії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Парламентські вибори в Грузії відбулися зі значними порушеннями, це суттєво поставило під загрозу демократичну цілісність виборчого процесу.

Про це йдеться у заяві Міжнародної місії ENEMO.

Зазначається, що вибори проходили "в поляризованому та обмежувальному середовищі, що підривало інклюзивність, прозорість і чесність, що суттєво поставило під загрозу демократичну цілісність виборчого процесу".

За даними спостерігачів, серйозні порушення включали насильство проти членів опозиції, залякування виборців, наклепницькі кампанії проти спостерігачів та масове зловживання адміністративним ресурсом.

"Обмежувальне застосування правил передвиборчої кампанії обмежило конкуренцію, спричинило значний тиск на громадянське суспільство та ЗМІ та зменшило простір для критики влади", - наголосив голова Місії Златко Вуйович.

Також Місія висловила занепокоєння щодо незалежності та неупередженості ЦВК.

Загалом до органів управління виборчим процесом надійшло 216 скарг.

Вибори в Грузії

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