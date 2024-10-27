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​У Німеччині активісти протестували про залучення «Росатома» до співпраці з місцевим заводом

Завод належить дочірній компанії французького державного концерну Framatome і виробляє тепловиділяючі зборки для атомних електростанцій.

​У Німеччині активісти протестували про залучення «Росатома» до співпраці з місцевим заводом
акція протесту у місті Лінген (ФРН)
Фото: Х/SofA Münster

У місті Лінген (Нижня Саксонія, Німеччина) у суботу, 26 жовтня, пройшла акція протесту – активісти виступили проти залучення «Росатома» до співпраці з місцевим заводом, пише DW.

Завод поблизу Лінгена належить дочірній компанії Advanced Nuclear Fuels GmbH французького державного концерну Framatome. Компанія виробляє тепловиділяючі зборки для атомних електростанцій і хоче розширити виробництво. Відповідну заявку Advanced Nuclear Fuels GmbH, скерувала у міністерство екології Нижньої Саксонії. 

Річ у тім, що нові паливні збирання планують випускати за ліцензією російської компанії "ТВЕЛ" - "дочки" "Росатому". Через це плани Framatome викликали обурення в середовищі екологів і цивільних активістів.

Концерн при цьому запевняє у тому, що "незалежне європейське забезпечення» паливними зборками дозволить уникнути перебоїв із постачанням електроенергії та залежності від імпорту з-за меж ЄС. А складання російських паливних елементів у Німеччині – цен лише перехідний етап, поки компанія розроблятиме складання для водо-водяних енергетичних реакторів без використання російських технологій.

В акції протесту взяло участь близько 130 осіб. Серед них був, зокрема, російський лауреат альтернативної Нобелівської премії за 2021 рік, еколог та активіст Володимир Сливяк. Протестувальники вважають, що співпраця з «Росатомом» збільшує ризики шпигунства та диверсій.

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