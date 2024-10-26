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Результати екзитполів у Грузії виявилися радикально протилежними

У різних випадках партія влади має 56,1% і 40,9%.

Результати екзитполів у Грузії виявилися радикально протилежними
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі голосує на парламентських виборах 26 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Прогнози екзитполів соціологічного центру Gorby і Edison Research щодо результатів парламентських виборів у Грузії виявилися радикально протилежними, пише Європейська правда.

Gorby, яке проводить опитування на замовлення провладного телеканалу "Імеді", стверджує, що партія влади нібито здобула більше половини голосів. Так, за "Грузинську мрію" проголосували 56,1% виборців, за опозиційну "Коаліція за зміни" – 12,6%, блоку "Єдність" (до якого входить партія Саакашвілі "Єдиний національний рух") – 11,6%, за "Сильну Грузію" – 7%. 

Водночас екзитпол від Edison Research прогнозує об’єднаній опозиції понад 51% голосів, а "Грузинській мрії" – 40,9%.

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Перед виборами "Грузинська мрія" посилалася на соцопитування Gorby як аргумент щодо своїх шансів на перемогу.

  • Сьогодні у Грузії проходять важливі для країни парламентські вибори. Результат виборів може привести Грузію до євроінтеграційного шляху країни або до її зближення з Росією.
  • Одну виборчу дільницю закрили через вкид пачки бюлетенів в урну.
  • Протягом дня голосування зафіксували бійки біля і на виборчих дільницях. Опозиційна партія “Єдиний національний рух”, зокрема, повідомляє про напад на офіс у Тбілісі, звинувачуючи в його організації владу.
  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до глави МВС з вимогою забезпечити швидке реагування на факти насильства.
  • Детальніше про вибори у Грузії читайте у матеріалі LB.ua "Грузинська мрія" Кремля".
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