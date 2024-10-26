Результати екзитполів у Грузії виявилися радикально протилежними

Прогнози екзитполів соціологічного центру Gorby і Edison Research щодо результатів парламентських виборів у Грузії виявилися радикально протилежними, пише Європейська правда.

Gorby, яке проводить опитування на замовлення провладного телеканалу "Імеді", стверджує, що партія влади нібито здобула більше половини голосів. Так, за "Грузинську мрію" проголосували 56,1% виборців, за опозиційну "Коаліція за зміни" – 12,6%, блоку "Єдність" (до якого входить партія Саакашвілі "Єдиний національний рух") – 11,6%, за "Сильну Грузію" – 7%.

Водночас екзитпол від Edison Research прогнозує об’єднаній опозиції понад 51% голосів, а "Грузинській мрії" – 40,9%.

Перед виборами "Грузинська мрія" посилалася на соцопитування Gorby як аргумент щодо своїх шансів на перемогу.