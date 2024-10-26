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У Грузії сталися бійки біля і на виборчих дільницях. Опозиція повідомляє про напад на офіс у Тбілісі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до глави МВС з вимогою забезпечити швидке реагування на факти насильства.

У Грузії сталися бійки біля і на виборчих дільницях. Опозиція повідомляє про напад на офіс у Тбілісі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до глави МВС Вахтанга Гомелайрі з вимогою забезпечити швидке реагування на факти насильства та інші порушення під час парламентських виборів.

Про це повідомляє видання NewsGeorgia.

З ранку було зафіксовано кілька бійок біля і просто на виборчих дільницях, зокрема в Глдані та Ісані. Також повідомляється про кілька нападів на співробітників опозиційного TV Pirveli та пошкодження їхньої техніки. У Тбілісі за деякими фактами правоохоронці розпочали слідство. Про затриманих досі не повідомляли.

“Хочу звернутися до міністра внутрішніх справ, з яким, на жаль, не можу зв'язатися, моя адміністрація не може зв'язатися із його заступником, не працює також офіційна урядова лінія. Я прошу і закликаю, щоб поліція реагувала швидше та ефективніше, оскільки не можна допускати напруженість такого типу на виборчих дільницях. Нам це не личить”, ‒ сказала Зурабішвілі у відеозверненні.

Окрім того, відомо, що декілька десятків людей напали на центральний офіс опозиційної партії “Єдиний національний рух” у Тбілісі. У політсилі повідомили, що нападників було до 150. Вони приїхали до будівлі приблизно на 20 машинах, увірвалися всередину і почали бити та словесно ображати людей, які там перебувають. Нападники кричали “ви програєте”, розповідають очевидці.

“Вони зайшли з палицями, озброєні різними предметами… Кілька людей отримали пошкодження”, – розповів голова політради ЄНД Леван Бежашвілі.

У партії поклали відповідальність за те, що сталося на керівну партію “Грузинська мрія”. Зазначається, що у колоні машин нападників помітили прапори владної полісили.

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