У NASA закликали розслідувати спілкування Маска і Путіна

У Агентстві занепокоєні, адже Маск може мати доступ до конфіденційної урядової інформації та американської розвідки.

Очільник NASA Білл Нельсон закликав розслідувати інформацію про те, що засновник SpaceX і соратник Дональда Трампа Ілон Маск і президент Росії Володимир Путін підтримують регулярні контакти з кінця 2022 року.

Пр це пише CNN.

Раніше Wall Street Journal писав про те, що засновник SpaceX обговорював з російським лідером "особисті теми, ділову та геополітичну напруженість".

Це викликає занепокоєння щодо національної безпеки, оскільки відносини SpaceX з NASA та американськими військовими могли надати Маску доступ до конфіденційної урядової інформації та американської розвідки.

"Я не знаю, чи правдива ця історія. Я вважаю, що це слід дослідити...якщо правдива історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії відбулися численні розмови, то я думаю, що це буде викликати занепокоєння, особливо для NASA, для Міністерства оборони, для деяких розвідувальних агенцій", – сказав Нельсон.

Перед цим деякі американські посадовці висловлювали занепокоєння повідомленнями розвідки щодо взаємодії Маска з ворогами США, такими як Росія, але розвідувальне співтовариство США "обережно розглядає цю взаємодію, оскільки Маск є американським громадянином".

Кілька офіційних осіб Білого дому повідомили журналу, що вони не знали про контакт між Маском і Путіним, і відомості про переговори, "здається, є секретом для уряду".