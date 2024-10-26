У NASA закликали розслідувати спілкування Маска і Путіна

Очільник NASA Білл Нельсон закликав розслідувати інформацію про те, що засновник SpaceX і соратник Дональда Трампа Ілон Маск і президент Росії Володимир Путін підтримують регулярні контакти з кінця 2022 року.
Пр це пише CNN.
Раніше Wall Street Journal писав про те, що засновник SpaceX обговорював з російським лідером "особисті теми, ділову та геополітичну напруженість".
Це викликає занепокоєння щодо національної безпеки, оскільки відносини SpaceX з NASA та американськими військовими могли надати Маску доступ до конфіденційної урядової інформації та американської розвідки.
"Я не знаю, чи правдива ця історія. Я вважаю, що це слід дослідити...якщо правдива історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії відбулися численні розмови, то я думаю, що це буде викликати занепокоєння, особливо для NASA, для Міністерства оборони, для деяких розвідувальних агенцій", – сказав Нельсон.
Перед цим деякі американські посадовці висловлювали занепокоєння повідомленнями розвідки щодо взаємодії Маска з ворогами США, такими як Росія, але розвідувальне співтовариство США "обережно розглядає цю взаємодію, оскільки Маск є американським громадянином".
Кілька офіційних осіб Білого дому повідомили журналу, що вони не знали про контакт між Маском і Путіним, і відомості про переговори, "здається, є секретом для уряду".
- Недавно Washington Post писав про те, що російські війська стали ефективнішими на полі бою за допомогою незаконних терміналів Starlink, які дозволили їм використовувати супутниковий Інтернет для покращення координації під час штурмів, виконувати більше вильотів безпілотників і бити по українських військах точним артилерійським вогнем ‒ попри зусилля США зупинити потік технологій.
- На початку повномасштабного вторгнення Росії американський мільярдер висловлювався за допомогу Україні. Однак уже восени 2022 Маск наказав не вмикати термінали Starlink в Криму, чим зірвав українську спецоперацію. Мільярдер пояснив це рішення санкціями і відсутністю часу на звернення по дозвіл до уряду Штатів.