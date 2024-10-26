Унаслідок удару Ізраїлю по Лівану загинуло три журналісти

Під атаку потрапив гостьовий будинок у комплексі у місті Гасбайя, який використовували понад 10 журналістів.

Вчора внаслідок ізраїльського удару на півдні Лівану загинули троє журналістів, пише Reuters з посиланням на ліванську владу.

BBC повідомило, що атакували гостьовий будинок у комплексі у місті Гасбайя, який використовували понад 10 журналістів із принаймні семи медіа-організацій, а у внутрішньому дворику були автомобілі з чітким позначенням “преса”.

Чоловіки працювали у телекомпаніях Al-Manar TV і Al Mayadeen TV.

Водночас терористи “Хезболли” вбили двох людей на півночі Ізраїлю.

Місяць тому Ізраїль розпочав свій великий наступ у Лівані, заявивши, що він націлений на “Хезболлу”, яку підтримує Іран, щоб повернути додому десятків тисяч ізраїльтян, евакуйованих з півночі країни через транскордонні ракетні обстріли.

Влада Бейрута стверджує, що внаслідок наступу Ізраїлю на Ліван загинуло понад 2500 людей і понад 1,2 мільйона залишилися без домів, що спричинило гуманітарну кризу.

“Хезболла” посилила свої ракетні обстріли після того, як напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року спровокував наступ Ізраїлю у Смузі Гази, де, за словами палестинських офіційних осіб, внаслідок ізраїльських ударів з вечора четверга загинуло щонайменше 72 особи.