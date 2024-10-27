В Ізраїлі вантажівка протаранила автобусну зупинку, десятки людей постраждали

в Ізраїлі вантажівка протаранила автобусну станцію з людьми

На півночі Тель-Авіва в Ізраїлі 27 жовтня вантажівка протаранила автобусну зупинку, внаслідок чого постраждали щонайменше 24 людини. Правоохоронці розглядають версію теракту.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Внаслідок наїзду вантажівки на автобусну зупинку біля бази Глілот до лікарень доставили 35 постраждалих. Серед них шестеро — у важкому стані, п’ятеро — у стані середньої тяжкості, 20 — отримали легкі поранення.

Попередньо відомо, що автобус зупинився на станції, щоб висадити пасажирів, коли вантажівка наїхала на зупинку і людей, які там були.

У поліції заявили, що водія вантажівки ліквідували озброєні цивільні, які знаходилися поблизу місця події. Правоохоронці продовжують розслідування, щоб з’ясувати деталі, зокрема мотиви водія. Правоохоронці підозрюють, що наїзд на людей був терористичним актом.