У Пентагоні закликали Іран не відповідати на атаку Ізраїлю

Під час зустрічі з міністром оборони Ізраїлю Остін обговорив звільнення заручників і угоду про припинення вогню у Смузі Гази.

Очільник Пентагону Ллойд Остін застеріг Іран "не робити помилки" та утриматися від удару у відповідь на атаку Ізраїлю, пише The Guardian.

Ллойд Остін обговорив міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом удари по Ірану у ніч проти 26 жовтня.

Під час розмови глава Пентагону попередив Іран, що Тегеран не повинен припуститися помилки, відповідаючи на удари Ізраїлю, які повинні покласти край цьому обміну.

Також Остін та Галлант обговорили звільнення заручників і угоду про припинення вогню у Смузі Гази, а також угоду щодо Лівану, яка б дозволила цивільним особам по обидві сторони "блакитної лінії" повернутися до своїх осель.

У ніч на 26 жовтня Ізраїль вдарив по військових об'єктах Ірану у відповідь на масовану атаку балістичними ракетами 1 жовтня.