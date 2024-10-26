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У Кіровській області Росії вертоліт Мі-2 здійснив "жорстку посадку", чотири особи загинули

Загинули усі, хто перебував на борту.

У Кіровській області Росії вертоліт Мі-2 здійснив "жорстку посадку", чотири особи загинули
Ілюстративне фото: російський Мі-2
Фото: вікіпедія

Вертоліт Мі-2 "здійснив жорстку посадку" у лісі в Кіровській області, повідомляє “Настоящее время” із посиланням на російське МНС.

Рятувальники спочатку виявили тіла трьох загиблих, згодом було знайдено тіло четвертого. Всього на борту перебували чотири особи: пілот, лікар і два фельдшери.

За даними телеграм-каналу Mash, сигнал тривоги на пульт диспетчера надійшов о 17:55. 

Гелікоптер належить ТОВ "Вяткаавіа". Телеграм-канал "112" пише, що попередньо на борту знаходився генеральний директор компанії, пілот Валентин Комлєв.

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