У Грузії представник опозиції та "Національного руху" Давид Кіртадзе облив чорною фарбою голову Центральної виборчої комісії Грузії Георгія Каландарішвілі.

Як пише Ехо Кавказу, трапилося це під час засідання, на якому мали затвердити результати парламентських виборів. Засідання довелося перервати.

"Ти - ганьба, ганьба нашої країни та чорна пляма", – заявив Кіртадзе голові ЦВК і назвав його "точкою.ру".

Після інциденту Кіртадзе охорона вивела із зали. Згодом голова ЦВК продовжив засідання із пов'язкою.

Згодом МВС Грузії відкрило кримінальне провадження.

"За повідомленням Центральної виборчої комісії МВС почало розслідування за статтею 118 Кримінального кодексу Грузії, яка стосується умисного заподіяння менш тяжкого тілесного ушкодження здоров'я", – зазначили у міністерстві і додали, що Давид Кіртадзе бризнув на голову ЦВК "невстановленою рідиною".

Опозиція та неурядові організації стверджують, що на виборах 26 жовтня не було забезпечено таємниці голосування. На бюлетенях просвічувалися позначки маркерів зі зворотного боку.

Паралельно із засіданням біля стін будівлі ЦВК відбувался акція протесту. Про проведення акції протесту раніше оголосила частина опозиції, громадські організації та студенти. Протестувальники вимагали повернути їхні голоси та провести повторні вибори. На місці мобілізували велику кількість поліції, а на центральні ворота повісили замок.

Результати виборів у Грузії 26 жовтня визнає лише правляча партія. За попередніми даними ЦВК, до парламенту 11-го скликання «Грузинська мрія» отримала 89 мандатів із 150, тоді як чотири опозиційні платформи загалом мають 61 мандат. Опозиція стверджує, що вибори були сфальшовані.