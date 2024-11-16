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У Індії через пожежу у лікарні загинули 10 новонароджених

Ще 16 немовлят отримали поранення. 

У Індії через пожежу у лікарні загинули 10 новонароджених
Вигоріла палата у індійській лікарні після пожежі
Фото: India Today

Щонайменше 10 дітей загинули та ще 16 отримали поранення під час масштабної пожежі, що спалахнула у відділенні інтенсивної терапії новонароджених Медичного коледжу Махарані Лакшмі Бай у Джхансі, що в Індії.

Про це пише India Today.

Всього у відділенні були 54 дитини, 37 із них вдалося евакуювати. Начальник районної поліції сказав, що хоча 10 дітей загинули, а інших було врятовано або знайдено поранених, також є дані, що деякі батьки забрали своїх дітей додому після того, як у реанімаційному відділенні спалахнула пожежа. Зараз перевіряють кількість дітей, які перебували в реанімації, та їхній поточний статус.

Попередньою причиною пожежі називають коротке замикання. Пізніше там знайшли протерміновані вогнегасники. За попередніми даними, на балонах вогнегасників вказано 2019 рік, а термін придатності – 2020 рік. Після виникнення пожежі також не спрацювала пожежна сигналізація, це затримало евакуацію.

Влада оголосила про виділення постраждалим сім'ям компенсацій.

Рятувальна операція завершена.

Державний медичний коледж розпочав роботу в 1968 році та є однією з найбільших державних лікарень у регіоні Бунделкханд, штат Уттар-Прадеш.

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