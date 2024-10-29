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У індійському храмі через вибух феєрверків постраждали понад 150 людей

Восьмеро осіб отримали серйозні травми.

Фото: скрин відео

У Індії під час релігійного фестивалю стався сильний вибух феєрверків. Через це пораненя отримали понад 150 людей.

Про це пише АР.

Вибух стався після того, як спалахнуло сховище для феєрверків біля храму Віераркаву, що у Касаргоді, який знаходиться майже за 580 кілометрів від столиці штату Керала.

Постраждалим надали допомогу в різних лікарнях у районах Касаргод, Каннур і Мангалуру. Восьмеро з них отримали серйозні травми.

В Індії існує величезний попит на петарди, які використовуються на релігійних святах і весіллях. Смертельні випадки трапляються майже щороку, оскільки люди працюють на імпровізованих фабриках без належних заходів безпеки.

Торік на фабриці феєрверків на півдні Індії загинули восьмеро людей. 

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