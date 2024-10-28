​Жодна з восьми партій не отримала більшості в новому складі парламенту Болгарії

Урядова криза в країні триває з 2021 року.

Вісім партій і об'єднань увійшли до нового складу Національних зборів Болгарії за підсумками дострокових парламентських виборів, що відбулися в неділю.

Такі остаточні дані Центральної виборчої комісії, передає "Інтерфакс-Україна".

Фаворитами залишилися дві коаліції "Громадяни за європейський розвиток Болгарії - Союз демократичних сил" (консерватори, правоцентристи) з 26,39% голосів виборців, "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" (ліберал-консерватори) з 14,2% голосів виборців і партія "Відродження" (патріоти, євроскептики) з 13,36% голосів виборців.

Також чотиривідсотковий прохідний бар'єр подолали коаліції "Рух за права і свободи - Новий початок" (11,55%), "Болгарська соціалістична партія - Об'єднані ліві" (7,57%), "Альянс за права і свободи" (7,48%), партія "Є такий народ" (6,78%), а також партія "Мораль, єдність, честь" (МЄЧ) (4,59%).

Очікувалося, що найгостріша боротьба на виборах розіграється між "Рухом за права і свободи - Новим початком" і "Альянсом за права і свободи", які, згідно з передвиборчими опитуваннями, мали практично рівні шанси на проходження до нового складу парламенту.

Однак основна інтрига склалася в самому кінці підрахунку голосів. Коли було підраховано вже 99% голосів виборців, до парламенту проходили дев'ять партій, але в самому фіналі партії "Велич" усе-таки не вдалося подолати чотирипроцентний бар'єр - за них, згідно з остаточними даними, проголосували 3,99% виборців.

Лідер коаліції ГЄРБ-СДС Бойко Борисов скептично поставився до можливості формування уряду в умовах, що складаються.

"Парламент - це математика, і кількість партій у ньому має велике значення, тому, якщо наразі туди прийдуть усі ці партії, я впевнений, уряду в нас так і не буде", - сказав він.

Водночас він заявив, що вестиме коаліційні переговори, відкинувши ідею формування уряду на чолі з прем'єром, рівновіддаленим від усіх партій.

"Це буде підробка народного голосування, такої несправедливості я не допущу", - підсумував Борисов.