Норвегія домовилася з США про закупівлю ракет для ППО на понад $360 млн

Ракети також можуть стати частиною озброєння винищувачів F-35A.

Норвегія домовилася з владою США про закупівлю ракет ППО AIM-120 AMRAAM на суму понад 362,91 мільйона доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на норвезьких військових.

“З більшою кількістю новіших ракет збройні сили Норвегії матимуть кращу здатність захищати Норвегію від повітряних атак”, ‒ заявив міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.

Ракети переважно призначені для наземної системи протиповітряної оборони Норвегії, але також можуть стати частиною озброєння винищувачів F-35A.

Ця закупівля була однією з найбільших одноразових закупівель зброї, які коли-небудь здійснювалися для збройних сил Норвегії.