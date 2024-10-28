Норвегія домовилася з США про закупівлю ракет для ППО на понад $360 млн

Норвегія домовилася з владою США про закупівлю ракет ППО AIM-120 AMRAAM на суму понад 362,91 мільйона доларів.
Про це пише Reuters з посиланням на норвезьких військових.
“З більшою кількістю новіших ракет збройні сили Норвегії матимуть кращу здатність захищати Норвегію від повітряних атак”, ‒ заявив міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.
Ракети переважно призначені для наземної системи протиповітряної оборони Норвегії, але також можуть стати частиною озброєння винищувачів F-35A.
Ця закупівля була однією з найбільших одноразових закупівель зброї, які коли-небудь здійснювалися для збройних сил Норвегії.
- Норвегія, яка є членом НАТО і має спільний кордон з Росією, пообіцяла збільшити витрати на оборону після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.
- На початку жовтня уряд в Осло оголосив, що виділить 967 мільйонів норвезьких крон (понад $90 млн) в рамках дорожньої карти для збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості країни.