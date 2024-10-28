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Оборонці неба збили 66 із 100 запущених Росією безпілотників

Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині.

Оборонці неба збили 66 із 100 запущених Росією безпілотників
Військові ЗСУ
Фото: Генштаб

У ніч на 28 жовтня 2024 року Росія запустила 100 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Про це пише пресслужба Повітряних сил. 

Станом на 10.30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині.

Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 полетіли у напрямку РФ та Білорусі. На жаль, є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Фото: Повітряні сили
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Бойова робота триває.

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