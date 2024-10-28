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Розвідка: на "м'ясні штурми" російське командування кидає поранених солдатів

Росія намагається наростити темпи наступу в районі міста Лиман Донецької області.

Розвідка: на "м'ясні штурми" російське командування кидає поранених солдатів
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

Російське командування кидає на так звані "м'ясні штурми" своїх легкопоранених солдатів.

Про це інформує Головне управління розвідки МО України. 

Розвідники зазначають, що окупаційна армія Росії намагається наростити темпи наступу в районі міста Лиман Донецької області. Для цього ворог перекинув туди  додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків ЗС РФ. 

"Воїни Сил безпеки і оборони України завдали нововведеним московитам серйозних втрат, окремі штурмові групи втратили боєздатність. Деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій ― скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів", – йдеться у повідомленні ГУР. 

Тому для продовження наступальних дій командування окупаційних сил застосовує методи тиску, примусу та залякувань. У "м’ясні штурми" кидають легкопоранених загарбників. 

Нещодавно у розвідці розповіли деталі операції на Харківщині. Тоді зачистили 400 га лісу та знищили майже полк окупантів

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