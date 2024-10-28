Жертв та постраждалих немає.

У ніч на 28 жовтня під час повітряної тривоги у Житомирській області через падіння уламків ворожого безпілотника виникла пожежа у будинку.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко та ДСНС.

"Завдяки ефективним діям ДСНС пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Дякуємо силам ППО та рятувальникам за професіоналізм та постійну готовність до виконання бойових завдань", – написав Бунечко у телеграмі.

Рятувальники уточнили, що загорівся дерев'яний житловий будинок, вогонь від якого перекинувся на шлакоблочну господарську будівлю.

Вогнем знищено будинок та покрівлю споруди.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки у Житомирській області

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків обстрілу у Житомирській області

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