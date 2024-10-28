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Вночі росіяни атакували Чугуїв, постраждали діти

Окупанти атакували Чугуїв із РСЗВ "Торнадо-С".

Вночі росіяни атакували Чугуїв, постраждали діти
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: ДСНС Харківщини

Уночі, близько 03:17 збройні сили Росії завдали ударів з РСЗВ "Торнадо-С" по Чугуєву Харківської області. Постраждали люди, у тому числі четверо дітей. 

Про це повідомила поліція Харківської обалсті. 

Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа в приватному будинку. По медичну допомогу звернулися двоє цивільних людей. У них гостра реакція на стрес. Також медичної допомоги потребувала родина в іншому домоволодінні. У чоловіка уламкові поранення нижньої кінцівки склом, у жінки та чотирьох дітей – гостра реакція на стрес. Медичну допомогу надали на місці.

На місцях влучань ворожих боєприпасів працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки. Вони опитують свідків та постраждалих, документують чергові воєнні злочини росіян. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Крім цього, уночі близько другої години завдали повторного удару по Харкову. Ворожий КАБ влучив у дев’ятий поверх житлового будинку. Внаслідок авіаційного удару постраждали семеро людей, серед них 16-річна дівчинка. До медичного закладу доставили чоловіка з уламковими пораненнями. Пошкоджене перекриття між 8 та 9 поверхом, частково зруйновані три квартири на дев’ятому поверсі, скління вікон та балкони в будинку. 

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