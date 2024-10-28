Сили оборони знищили 1680 окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

На Покровському напрямку за день відбулось 43 бойових зіткнення

Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 690 720 осіб.

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