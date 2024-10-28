Сили оборони знищили 1680 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони знищили 1680 окупантів, 7 танків, 40 бойових броньованих машин та 51 артилерійську систему ворога.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 690 720 (+1680) осіб,
- танків ‒ 9120 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18395 (+40) од,
- артилерійських систем – 19872 (+51) од,
- РСЗВ – 1240 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17867 (+68),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27660 (+100) од,
- спеціальна техніка ‒ 3556 (+14).
Дані уточнюються.