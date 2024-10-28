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Сили оборони знищили 1680 окупантів за добу

Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 690 720 осіб. 

Сили оборони знищили 1680 окупантів за добу
На Покровському напрямку за день відбулось 43 бойових зіткнення
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1680 окупантів, 7 танків, 40 бойових броньованих машин та 51 артилерійську систему ворога. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 690 720 (+1680) осіб,
  • танків ‒ 9120 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18395 (+40) од,
  • артилерійських систем – 19872 (+51) од,
  • РСЗВ – 1240 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17867 (+68),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27660 (+100) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3556 (+14).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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