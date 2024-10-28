Через обстріли росіян на Харківщині постраждала 21 людина, серед них є діти

Окупанти влучили у багатоповерхівку, понівечили будинки, готель та приватне підприємство.

Упродовж доби на Харківщині через російські обстріли постраждала 21 людина. Серед них і діти.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 28 жовтня, о 03:17 у лісопарковій зоні Харкова відбувся обстріл з влучанням в землю. Інформація про постраждалих не надходила.

За годину перед цим у Харкові окупанти поцілили у 9-ти поверховий житловий будинок. Частково зруйновані стіни на 9-му поверсі. Постраждали 7 людей.

Вчора ввечері, о 20:45 у Харкові росіяни влучили у господарчу споруду. Пошкоджено 21 приватний будинок та 4 автомобілі. Постраждали 6 людей.

Також окупанти поцілили КАБом у відкриту ділянку місцевості на території приватного домоволодіння Харкова. Частково зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено прибудинкові споруди, готель, багатоквартирний житловий будинок, адмінбудівлю.

Уночі 28 жовтня, о 03:28 у м. Чугуїв через російський обстріл горіла господарча споруда. Постраждали 8 осіб, з них 5 дітей (всі від госпіталізації відмовились).

О 11:18 в с. Кругляківка унаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

Близько 10:25 в м. Куп’янськ унаслідок артобстрілу пошкоджено будівлі приватного підприємства.

В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку за минулу добу відбулося чотири ворожих штурми позицій наших захисників.

На Куп’янському напрямку відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу вивезли 54 осіб (серед них 9 дітей).