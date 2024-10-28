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У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок

Минулося без поранених. 

У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок
Ілюстративне фото
Фото: itc.ua

У Київській області внаслідок падіння уламків російських дронів пошкоджено приватний будинок. Там вибиті вікна.

Окрім того, горів трав'яний настил, але пожежу вже ліквідували. Про це повідомила Київська ОВА.

"Вночі ворог вкотре атакував Київщину за допомогою БпЛА. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", – розповів голова ОВА Руслан Кравченко.

Повітряна атака досі триває. 

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