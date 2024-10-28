Минулої доби ворог завдав 206 ударів по території Сумської області.

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Через російські обстріли у Сумській області за добу поранені двоє людей.

Як повідомили у поліції Сумщини, правоохоронці працюють на місцях обстрілів армією РФ.

Минулої доби ворог завдав 206 ударів по території Сумської області. Загалом 42 населених пункти піддавалися обстрілам з різних видів зброї.

Унаслідок ударів поранення отримали дві особи, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 7 приватних житлових будинків та цивільний легковий автомобіль.

Слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Фото: Поліція Сумщини Наслідки обстрілу Сумщини

Фото: Поліція Сумщини Наслідки обстрілу Сумщини

Росія завдала авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району області. ППО знищила 6 "шахедів".