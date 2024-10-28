Через російські обстріли у Сумській області за добу поранені двоє людей.
Як повідомили у поліції Сумщини, правоохоронці працюють на місцях обстрілів армією РФ.
Минулої доби ворог завдав 206 ударів по території Сумської області. Загалом 42 населених пункти піддавалися обстрілам з різних видів зброї.
Унаслідок ударів поранення отримали дві особи, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 7 приватних житлових будинків та цивільний легковий автомобіль.
Слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.
Росія завдала авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району області. ППО знищила 6 "шахедів".