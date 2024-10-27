Президентка Грузії назвала вибори новою формою гібридної війни

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає результатів парламентських виборів, представлених громадськості Центральною виборчою комісією.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Я не визнаю ці вибори. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала в країну не для цього. Наші предки не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може забрати у Грузії європейське майбутнє", - заявила Зурабішвілі.

Вона звинуватила "Грузинську мрію" в тотальній фальсифікації результатів і назвала минулі вибори "новою формою гібридної війни, випробуваної на грузинському народі".

"Це була тотальна фальсифікація і конфіскація ваших голосів. Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни", - заявила Зурабішвілі.

Президентка закликає народ висловити протест проти результатів виборів і боротися за свій голос.

"Я хотіла б покликати вас усіх на Руставелі завтра, о 19:00, щоб ми могли разом сказати, оголосити всьому світу, що ми не визнаємо ці вибори, ми захищаємо конституційне право", - заявила Зурабішвілі.

Вибори в Грузії