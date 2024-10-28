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Британія запровадила нові санкції проти Росії

"Путін настільки відчайдушно намагається підірвати європейську підтримку України, що тепер вдається до незграбних, неефективних зусиль".

Британія запровадила нові санкції проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти Росії "за спроби підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Путін настільки відчайдушно намагається підірвати європейську підтримку України, що тепер вдається до незграбних, неефективних зусиль, щоб спробувати розпалити заворушення. Сьогоднішні санкції надсилають чіткий меседж: ми не потерпимо вашої брехні та втручання. Відчайдушні спроби Путіна розділити нас зазнають поразки. Ми будемо стримувати Кремль і стояти поруч з Україною, скільки буде потрібно", – наголосив голова МЗС Великої Британії Девід Леммі.

У рамках пакета Британія запровадила санкції проти трьох російських агентств і їхніх високопоставлених менеджерів.

Зазначається, що російська IT-компанія Social Design Agency (SDA) отримує завдання та фінансується безпосередньо російською владою. Разом зі своєю партнерською компанією Structura, "вони намагалася здійснити низку операцій із втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення міжнародної підтримки України".

Зазначається, що "таємні дії російських компаній є частиною скоординованої спроби з використання оманливих інформаційних операцій для підриву демократії заради досягнення своїх цілей".

Нагадаємо, що раніше Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту нафтових танкерів. 

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