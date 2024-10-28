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Армія США співпрацює з компаніями для прискорення розробки новітньої зброї

Бригади хочуть забезпечити передовим обладнанням і в короткі терміни.

Армія США співпрацює з компаніями для прискорення розробки новітньої зброї
генерал армії США Ренді Джордж
Фото: скриншот відео

Армія США прагне прискорити розробку і закупівлю зброї, щоб йти в ногу з технологіями, які розвиваються, і бути впевненою, що нове обладнання не застаріє до того, як потрапить до рук американських солдатів, пише Bloomberg із посиланням на словами начальника штабу, генерала Ренді Джорджа.

Така стратегія передбачає перегляд типового процесу закупівель Пентагону. Ці закупівлі, згідно з недавнім звітом армії, можуть займати в середньому два роки для задоволення вимог щодо схвалення і фінансування.

Одним із напрямків є закупівля новітньої зброї (зокрема, безпілотники і системи радіоелектронної боротьби) невеликими партіями замість очікування довгострокових замовлень. Цей процес був випробуваний у межах однієї армійської ініціативи, яка спрямована на те, щоб наповнити обрані бригади передовим обладнанням.

Реалізовуючи цю ініціативу, американська армія співпрацювала приблизно із двома десятками компаній, серед яких Anduril Industries, Palantir Technologies та SpaceX Ілона Маска. Програму реалізовували у трьох бригадах на початку цього року. Інженерів із приватного сектору запросили до бригад для роботи разом із солдатами.

"Це можливість бути пліч-о-пліч з реальними користувачами цієї системи, отримувати зворотний зв'язок безпосередньо від них про те, що їм подобається, а що ні", - сказав головний стратегічний директор Anduril Кріс Броуз. Армія США, до речі, закупила безпілотники Ghost-X у межах цієї програми.

Генерал армії додав, що говорив із членами Конгресу, а також з вищим керівництвом Пентагону, щоб переконатися, що вони згодні з гнучким планом витрат. 

«Я думаю, всі розуміють, що нам потрібно пристосовуватися і як все змінюється. Я впевнений, що ми зробимо це, бо я не думаю, що маємо вибір», - зауважив Джордж.

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