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Міноборони допустило до використання напівавтоматичний дробовик "Сафарі"

Ця рушниця може бути застосована як стрілецька зброя, а також для боротьби з ворожими FPV-дронами. 

Міноборони допустило до використання напівавтоматичний дробовик "Сафарі"
напівавтоматичний дробовик "Сафарі"
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання в підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Safari HG-105M - це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом і знімним магазином. Виготовлена за технологією булл-папа. Це компонування зброї, коли скорочується її загальна довжина без зменшення довжини ствола. Застосування такої технології булл-пап дає змогу змістити центр тяжіння в центр зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання", - йдеться в повідомленні. 

Ця рушниця може бути застосована як стрілецька зброя під час бою в обмеженому просторі, а під час використання мисливських дробових патронів - як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами. 

Зброя розрахована на використання патронів 12 калібру з місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв. Її вага становить не більше ніж 4 кг.

Раніше Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації комп’ютерний артполігон.

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