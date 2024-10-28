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Двоє закарпатців заплатили по $3000 за маршрут до Румунії через урвище і Тису

Чоловіки за такий маршрут заплатили аноніму із телеграму. 

Двоє закарпатців заплатили по $3000 за маршрут до Румунії через урвище і Тису
Затримані нелегали біля Тиси
Фото: ДПСУ

У Закарпатській області прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перебратися в Румунію на небезпечній ділянці.

Про це інформує ДПСУ.

Двоє закарпатців на шляху до Тиси ледь не травмувалися, долаючи стрімкий, кам’янистий схил. На березі «плавців» вже чекав прикордонний наряд. Чоловіків затримали. 

Порушники зізналися, що кожен з них заплатив по 3 тисячі доларів США адміністратору анонімного каналу в одному з месенджерів, через який отримали інформацію про «безпечний» нелегальний маршрут за кордон.

Стосовно правопорушників склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Наразі оперативники Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

На Закарпатті ділки за $10 000 хотіли на ходу підсадити чоловіка в поїзд, що їхав до Угорщини.

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