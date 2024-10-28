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На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинув 42-річний поліцейський

Лікарі боролися за життя Віталія Сердюка цілу добу.

У Донецькій області внаслідок російського обстрілу загинув 42-річний поліцейський Віталій Сердюк, повідомили у Національній поліції.

Поліцейський з логістики, старший сержант поліції працював у Костянтинівці. 

Внаслідок влучання керованої авіабомби правоохоронець отримав надважкі поранення, лікарі близько доби боролись за життя Віталія, але він помер у шпиталі. 

У поліцейського залишилась мати, брат, дружина, 17-річна донька та 6-річний син.

“Віталій Сердюк віддано служив Україні, був задіяний в евакуації цивільного населення, допомагав людям до останнього подиху. За порятунок рідного міста він заплатив найвищу ціну. Схиляємо голови через непоправну втрату та висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Віталія Сердюка. Світла пам'ять!”, ‒  йдеться у заяві правоохоронців.

На війні із російськими загарбниками у Луганській області загинув 42-річний працівник київського метрополітену Євген Лановой. У Захисника залишилася донька.

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