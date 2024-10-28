ТОП-5 жанрів, які читають в Україні у 2024 році

Читачі все більше звертаються до жанрів, які допомагають зрозуміти себе, навколишній світ та рефлексувати над сучасними викликами.

У 2024 році читацькі смаки українців продовжують змінюватися під впливом соціальних і культурних подій. Читачі все більше звертаються до жанрів, які допомагають зрозуміти себе, навколишній світ та рефлексувати над сучасними викликами. Водночас не зникає інтерес до розважальної та фантастичної літератури, що дозволяє втекти від реальності у світ пригод і фантазії. Ось п'ять жанрів, що стали найпопулярнішими в Україні у 2024 році.

1. Воєнна проза

Першим жанром, який зазнав значного зростання популярності, є воєнна проза. Події останніх років стимулювали багатьох авторів писати на цю тему, а читачі все частіше звертаються до творів, які розповідають про війну, її вплив на людей та суспільство. Воєнна література є важливим способом осмислення конфлікту, допомагає краще зрозуміти, через що проходять ті, хто захищає країну, і як це впливає на всіх.

Сергій Жадан "Інтернат"

Приклади:

Сергій Жадан – «Інтернат»

Артем Чех – «Пункт нуль»

Тамара Горіха Зерня – «Доця»

Олена Стяжкіна – «Смерть лева Сесіла мала сенс»

Усі ці твори відзначаються глибокими роздумами про людські втрати, стійкість і силу духу. Їх читають тому, що вони допомагають зрозуміти, як війна змінює суспільство та окремих людей.

2. Фентезі та фантастика

Фентезі та фантастика завжди залишаються улюбленими жанрами серед українців, але у 2024 році вони набули ще більшого розквіту. Люди прагнуть відірватися від реальності та зануритися у світи, де діють інші закони, де можлива магія та чудеса. Ці жанри дозволяють не лише втекти від повсякденності, але й розглядати вічні теми добра і зла, боротьби і перемоги, що особливо актуально в контексті сучасних подій. При цьому розвивається українське фентезі, крім того, фантастичних книг наших співвітчизників теж стало більше.

Любко Дереш "Культ"

Приклади:

Олексій Жупанський – «Благослови тебе Боже! Чорний генсек»

Любко Дереш – «Культ»

Володимир Арєнєв – «Дитя песиголовців»

Наталія Матолінець – «Варта у Грі»

Фентезі залишається популярним завдяки своїй здатності надихати й надавати читачам сили, адже через символи й метафори ці книги часто говорять про ті ж самі проблеми, з якими ми стикаємося у реальному житті.

3. Детективи та трилери

Детективні історії завжди мали популярність, але у 2024 році спостерігається справжній бум на трилери та романи з напруженим сюжетом. Читачі захоплюються історіями з несподіваними поворотами, спробами розгадати складні загадки та зануритися у психологічні лабіринти персонажів. У часи невизначеності та тривог, такі твори дозволяють відчути контроль над ситуацією, бо в кінці детективу завжди є розв’язка.

Юрій Винничук «Танго смерті»

Приклади:

Макс Кідрук – «Доки світло не згасне назавжди»

Андрій Кокотюха – «Адвокат із Личаківської»

Юрій Винничук – «Танго смерті»

Наталія Довгопол – «Мертва вода»

Детективи читачі обирають за їхню захопливість, можливість поринути у загадкові світи й намагатися разом з головними героями розгадати таємниці.

4. Сучасна соціальна драма

Література, яка порушує сучасні соціальні проблеми, стала однією з найпопулярніших. Читачі прагнуть бачити у книгах віддзеркалення свого життя, своїх труднощів і внутрішніх конфліктів. У 2024 році соціальна драма набуває особливого значення, оскільки українське суспільство переживає глибокі трансформації. Письменники звертаються до тем втрати, міграції, відчуження та пошуку себе у новій реальності.

Вікторія Амеліна «Дім для Дома»

Приклади:

Вікторія Амеліна – «Дім для Дома»

Людмила Таран – «Жінка з мечем»

Катерина Бабкіна – «Щасливі люди читають книжки і п'ють каву»

Ірена Карпа – «Як виходити заміж стільки разів, скільки захочеться»

Ці твори чіпають за живе і примушують задуматися про те, як сучасний світ і зміни впливають на кожну людину, незалежно від її соціального статусу чи віку.

5. Нон-фікшн та біографії

Інтерес до нон-фікшн літератури зростає завдяки прагненню людей отримати реальні знання і практичні навички. Читачі все більше обирають книжки з психології, саморозвитку, історії, а також біографії видатних особистостей. Така література допомагає не лише краще розуміти світ, але й надихає на власні досягнення.

Стівен Кові «7 звичок надзвичайно ефективних людей»

Приклади:

Ізабель Вілкерсон – «Каста. Витоки наших незадоволень»

Тімоті Снайдер – «Шлях до несвободи»

Девід Гребер – «Більше ніж гроші. Як боротися за майбутнє»

Стівен Кові – «7 звичок надзвичайно ефективних людей»

Нон-фікшн дає читачам відчуття контролю та можливості впливати на власне життя через знання, що робить цей жанр особливо актуальним в сучасному світі.

Висновок

Читацькі вподобання в Україні у 2024 році відображають складний і багатошаровий процес осмислення сучасної реальності. Військова проза, соціальні драми, нон-фікшн, фентезі та детективи стають найпопулярнішими жанрами, оскільки вони дають можливість не лише розважитися, але й глибоко замислитися над тим, що відбувається навколо. У кожному жанрі українські автори створюють твори, що відповідають на виклики часу, допомагають читачам шукати відповіді на важливі питання і надихають на майбутнє.