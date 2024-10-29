Через російські обстріли на Харківщині загинули четверо людей, 11 – постраждали

Упродовж доби на Харківщині через російські обстріли загинули четверо людей, 11 – постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 29 жовтня, о 03:00 унаслідок обстрілу КАБом Основ’янського району Харкова зруйновано будинок, пошкоджено 19 приватних будинків, 4 автомобілі. Постраждали двоє чоловіків 50 та 57 років. Загинули 4 людини: двоє чоловіків віком 25 та 26 років; дві жінки 70 та 90 років.

Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Харкова

О 21:50 у с. Олександрівка Богодухівського району унаслідок влучання в двоповерхову непрацюючу адміністративну будівлю виникла пожежа, частково зруйновано другий поверх.

Перед цим о 21:02 у Шевченківському районі Харкова КАБ влучив у будівлю Держпрому. Часткове пошкоджено 3 поверх будівлі; реабілітаційне відділення обласної клінічної лікарні; два житлові будинки; будівля апеляційного господарчого суду; два навчальні заклади; приміщення банку; заклади харчування; 7 автівок. Постраждали 9 людей: пʼять чоловіків, серед них поліцейський, який перебував на чергуванні, та четверо жінок.