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Через російські обстріли на Харківщині загинули четверо людей, 11 – постраждали

Окупанти атакували Харків та Олександрівку.

Через російські обстріли на Харківщині загинули четверо людей, 11 – постраждали
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Харкову
Фото: ДСНС

Упродовж доби на Харківщині через російські обстріли загинули четверо людей, 11 – постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Уночі 29 жовтня, о 03:00 унаслідок обстрілу КАБом Основ’янського району Харкова зруйновано будинок, пошкоджено 19 приватних будинків, 4 автомобілі. Постраждали двоє чоловіків 50 та 57 років. Загинули 4 людини: двоє чоловіків віком 25 та 26 років; дві жінки 70 та 90 років.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Харкова
Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Харкова

О 21:50 у с. Олександрівка Богодухівського району унаслідок влучання в двоповерхову непрацюючу адміністративну будівлю виникла пожежа, частково зруйновано другий поверх.

Перед цим о 21:02 у Шевченківському районі Харкова КАБ влучив у будівлю Держпрому. Часткове пошкоджено 3 поверх будівлі; реабілітаційне відділення обласної клінічної лікарні; два житлові будинки; будівля апеляційного господарчого суду; два навчальні заклади; приміщення банку; заклади харчування; 7 автівок. Постраждали 9 людей: пʼять чоловіків, серед них поліцейський, який перебував на чергуванні, та четверо жінок.

  • На Харківському напрямку відбулося чотири ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.
  • На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 13. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.
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