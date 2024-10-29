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Унаслідок російської атаки пошкодження є в двох районах Києва

У Солом'янському є поранені, в Святошинському – минулося без потерпілих. 

Унаслідок російської атаки пошкодження є в двох районах Києва
У двох районах Києва є пошкодження
Фото: КМВА у Telegram

Унаслідок російської атаки вночі 29 жовтня є пошкодження у двох районах столиці. Загалом повітряна тривога тривала понад чотири години, а оголошували її двічі.

Ворожі дрони заходили на столицю з різних напрямків, але захисникам вдалося збити їх. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Наслідки атаки
Фото: Національна поліція в Telegram
Наслідки атаки

"В Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. Пожежу ліквідовано", – розповів він.

Наслідки атаки
Фото: КМВА у Telegram
Наслідки атаки

Одного пораненого госпіталізували. Попко в останньому оновленні повідомив про п'ятьох потерпілих, хоча до цього писав про шістьох.

Наслідки атаки
Фото: КМВА
Наслідки атаки

"У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила", – додав він.

Наслідки атаки
Фото: КМВА у Telegram
Наслідки атаки

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