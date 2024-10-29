Унаслідок російської атаки пошкодження є в двох районах Києва

Унаслідок російської атаки вночі 29 жовтня є пошкодження у двох районах столиці. Загалом повітряна тривога тривала понад чотири години, а оголошували її двічі.
Ворожі дрони заходили на столицю з різних напрямків, але захисникам вдалося збити їх. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"В Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. Пожежу ліквідовано", – розповів він.
Одного пораненого госпіталізували. Попко в останньому оновленні повідомив про п'ятьох потерпілих, хоча до цього писав про шістьох.
"У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила", – додав він.