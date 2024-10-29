Зеленський прокоментував сценарій перемоги Трампа на виборах

Під час пресконференції на саміті Україна-Північна Європа в Ісландії Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо можливої втрати підтримки з боку США у випадку перемоги на виборах 5 листопада Дональда Трампа.
Як цитує "Європейська правда", глава держави заявив, що "Трамп багато говорить", але Зеленський "не чув, щоб він сказав, що скоротить підтримку України".
На думку Президента, "це була б перемога Путіна та поразка Заходу, демократії та свободи", чого Трамп нібито не прагне.
Зеленський стверджує, що, незалежно від особи майбутнього господаря чи господарки Білого дому, Україна розраховує на двопартійну підтримку у Конгресі і "розуміє всі ризики".
- Під час участі у подкасті Трамп звинуватив у повномасштабному вторгненні Росії не лише Джо Байдена, але й Зеленського.
- Лідер республіканців у Палаті представників Майк Джонсон, що є прихильником Трампа, заявив про "відсутність апетиту підтримувати Україну".