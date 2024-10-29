Зеленський прокоментував сценарій перемоги Трампа на виборах

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку, 27 вересня 2024 року

Під час пресконференції на саміті Україна-Північна Європа в Ісландії Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо можливої втрати підтримки з боку США у випадку перемоги на виборах 5 листопада Дональда Трампа.

Як цитує "Європейська правда", глава держави заявив, що "Трамп багато говорить", але Зеленський "не чув, щоб він сказав, що скоротить підтримку України".

На думку Президента, "це була б перемога Путіна та поразка Заходу, демократії та свободи", чого Трамп нібито не прагне.

Зеленський стверджує, що, незалежно від особи майбутнього господаря чи господарки Білого дому, Україна розраховує на двопартійну підтримку у Конгресі і "розуміє всі ризики".