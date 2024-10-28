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Українські десантники відбили масований штурм окупантів на Курахівському напрямку

В результаті десантники знищили 9 бронемашин, 2 танки та іншу техніку.

Українські десантники відбили масований штурм окупантів на Курахівському напрямку
Українські десантники відбили масований штурм окупантів на Курахівському напрямку
Фото: Скріншот з відео

Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили велику кількість російської техніки на Курахівському напрямку.

Про це повідомила пресслужба ОСУВ “Хортиця”.

“Вже вкотре на тому напрямку окупанти намагаються кількістю прорвати нашу оборону. Цього разу на штурм позицій наших десантників виїхало 13 бронемашин з піхотою, 4 танки, бойова машина підтримки танків “Термінатор” та 4 мотоцикли”, - йдеться у повідомленні.

Українські десантники відбивали наступ окупантів артилерією, ударними дронами, протитанковими ракетними комплексами та мінами.

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В результаті десантники знищили: 

  • 9 бронемашин;
  • 2 танки;
  • бойову машину підтримки танків “Термінатор”;
  • 4 мотоцикли;
  • 25 росіян. 

Ще 2 бронемашини були пошкоджені, поранення отримали 23 окупанти.

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