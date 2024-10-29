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ГоловнаСуспільствоВійна

​За добу російська армія втратила 1360 окупантів

Від початку вторгнення втрати російських військ склали 692 080 осіб.

​За добу російська армія втратила 1360 окупантів
війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1360 російських солдатів, 45 артилерійських систем ворога, 9 танків та 9 бойових броньованих машин.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 692 080 (+1360) осіб,
  • танків ‒ 9129 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18404 (+9) од,
  • артилерійських систем – 19917 (+45) од,
  • РСЗВ – 1241 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27749 (+89) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3566 (+10).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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