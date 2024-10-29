​За добу російська армія втратила 1360 окупантів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1360 російських солдатів, 45 артилерійських систем ворога, 9 танків та 9 бойових броньованих машин.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 692 080 (+1360) осіб,
- танків ‒ 9129 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18404 (+9) од,
- артилерійських систем – 19917 (+45) од,
- РСЗВ – 1241 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27749 (+89) од,
- спеціальна техніка ‒ 3566 (+10).
Дані уточнюються.