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Унаслідок удару по будинку в Кривому Розі постраждали 14 людей, одна людина померла (оновлено)

Десятьох поранених госпіталізували. 

Унаслідок удару по будинку в Кривому Розі постраждали 14 людей, одна людина померла (оновлено)
Удар по Кривому Рогу
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Увечері 28 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У Кривому Розі пошкоджений триповерховий житловий будинок”, – написав Лисак. 

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За оновленими даними станом на ранок, поранень зазнали 14 людей, одна людина померла. Десятеро госпіталізовані. Один поранений у важкому стані, решта – в середньому.

"Пожежу, яка виникла після «прильоту», рятувальники загасили. У місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 – понівечені. Зачепило газогін", – повідомив очільник ОВА.

Окрім Кривого Рогу, ворог вночі гатив по Нікопольському району. За попередніми даними, минулося без поранених. 

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