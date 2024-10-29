Унаслідок удару по будинку в Кривому Розі постраждали 14 людей, одна людина померла (оновлено)

Увечері 28 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У Кривому Розі пошкоджений триповерховий житловий будинок”, – написав Лисак.

За оновленими даними станом на ранок, поранень зазнали 14 людей, одна людина померла. Десятеро госпіталізовані. Один поранений у важкому стані, решта – в середньому.

"Пожежу, яка виникла після «прильоту», рятувальники загасили. У місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 – понівечені. Зачепило газогін", – повідомив очільник ОВА.

Окрім Кривого Рогу, ворог вночі гатив по Нікопольському району. За попередніми даними, минулося без поранених.