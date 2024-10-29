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Глава УГКЦ зустрівся із Макроном і подарував йому уламок дрона, збитого над Патріаршим собором

Президент Франції запевнив у повній підтримці України і надалі.

Глава УГКЦ зустрівся із Макроном і подарував йому уламок дрона, збитого над Патріаршим собором
Блаженніший Святослав і Еммануель Макрон
Фото: Пресслужба УГКЦ

В перший день офіційного візиту до Франції Блаженніший Святослав зустрівся з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. Глава УГКЦ подарував очільнику Франціїї сувенірний уламок російського дрону, збитого над Патріаршим собором у Києві, та Послання Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні про війну та справедливий мир в контексті новітніх ідеологій.

Як повідомили у пресслужбі УГКЦ, зустріч тривала понад 45 хвилин. Під час бесіди Глава УГКЦ висловив "вдячність за підтримку України", а президент Франції запевнив у "повній підтримці України і надалі".

Блаженніший Святослав відзначив активність Франції в реабілітації дітей, які були викрадені Росією і пізніше повернені в Україну. За підтримки Франції в Україні відкриються два реабілітаційних центри для дітей, яких повернули в Україну після вивезення до Росії. 

Також сторони обговорили перспективи співпраці структур УГКЦ та французького уряду в гуманітарній сфері.

Блаженніший Святослав на зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном
Фото: Пресслужба УГКЦ
Блаженніший Святослав на зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном

Глава УГКЦ звернув увагу французького президента на проблему наступної зими в Україні та необхідності мобілізувати міжнародну спільноту, "щоб ніхто в Україні не помер з голоду чи від холоду". 

Емманюель Макрон пообіціяв, що французький уряд буде робити все можливе, щоб Україна на сильних позиціях змогла вести переговори на етапі дипломатичних переговорів про відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету. 

Президент Франції наголосив, що у найближчій міжнародній конфігурації Європі слід стати більш автономною у підтримці України. 

"Ми хочемо бути надійними партнерами України і підтримувати вас аж до повної перемоги, інакше Європа потрапить в екзистенційну кризу, з якої нам буде важко вибратися. Україна мужньо чинить опір, саме тому ми будемо підтримувати вас і мобілізувати європейських партнерів до підтримки українського народу", – наголосив французький лідер. 

  • Офіційний візит Глави УГКЦ до Франції триватиме до 5 листопада і відбувається на запрошення Конференції єпископів Франції (CEF) з метою зміцнення підтримки для України. 
  • Програма візиту передбачає виступ Блаженнішого Святослава на академічній конференції, яку організували Бернардинський коледж, Паризький католицький інститут і Паризький факультет Лойоли. 
  • Блаженніший Святослав має заплановані зустрічі у межах Конференції єпископів Франції, зокрема він буде 5 листопада на відкритті осінньої Пленарної асамблеї у Люрді. Після цього він очолить Божественну Літургію для близько 120 французьких єпископів. У перший день свого візиту Блаженніший зустрівся із міністром внутрішніх справ Бруно Ретайо.
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