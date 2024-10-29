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Deep State: росіяни продовжують просування в Донецькій області

Також є просування ворога поблизу Богоявленки і Шатхтарського. 

Deep State: росіяни продовжують просування в Донецькій області
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російська армія просунулася в Носелидівці, Богоявленці, Катеринівці, свідчать дані аналітиків Deep State. Також ворог мав просування поблизу Гострого і Шахтарського.

Новоселидівка і Катеринівка, Гостре – це Покровський район, Богоявленка і Шахтарське – Волноваський. Просування ворога відбувається в напрямку Покровська Донецької області – населеного пункту, який став основною ціллю ворога після провалу наступу на Харків. 

Напрямки ударів ворога в Донецькій області
Фото: Deep State
Напрямки ударів ворога в Донецькій області

  • Росіяни частково закріпилися в Селидовому і намагаються його оточити. Спершу вони "стирали" населений пункт артилерію і КАБами, а потім кинули на штурм велику кількість підрозділів. 
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