Deep State: росіяни продовжують просування в Донецькій області

Російська армія просунулася в Носелидівці, Богоявленці, Катеринівці, свідчать дані аналітиків Deep State. Також ворог мав просування поблизу Гострого і Шахтарського.
Новоселидівка і Катеринівка, Гостре – це Покровський район, Богоявленка і Шахтарське – Волноваський. Просування ворога відбувається в напрямку Покровська Донецької області – населеного пункту, який став основною ціллю ворога після провалу наступу на Харків.
- Росіяни частково закріпилися в Селидовому і намагаються його оточити. Спершу вони "стирали" населений пункт артилерію і КАБами, а потім кинули на штурм велику кількість підрозділів.