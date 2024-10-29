Deep State: росіяни продовжують просування в Донецькій області

Також є просування ворога поблизу Богоявленки і Шатхтарського.

Російська армія просунулася в Носелидівці, Богоявленці, Катеринівці, свідчать дані аналітиків Deep State. Також ворог мав просування поблизу Гострого і Шахтарського.

Новоселидівка і Катеринівка, Гостре – це Покровський район, Богоявленка і Шахтарське – Волноваський. Просування ворога відбувається в напрямку Покровська Донецької області – населеного пункту, який став основною ціллю ворога після провалу наступу на Харків.

Фото: Deep State Напрямки ударів ворога в Донецькій області