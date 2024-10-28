Рютте підтвердив направлення військ Північної Кореї у Курську область РФ

Військовий блок отримав такі дані від представників Національної розвідувальної служби та Міністерства національної оборони Південної Кореї.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Брюсселі сьогодні підтвердив отримання інформації про переміщення військ Південної Кореї до Курської області Росії.

Військовий блок отримав такі дані від представників Національної розвідувальної служби та Міністерства національної оборони Південної Кореї.

“Союзники… поділилися своїми оцінками розвідки. Сьогодні я можу підтвердити, що війська КНДР відправили до Росії і північнокорейські військові підрозділи були розгорнуті в Курській області”, ‒ підкреслив очільник Військового альянсу.

Рютте назвав цей крок “значною ескалацією” повномасштабного вторгнення Росії та небезпечним розширенням війни Росії.

Окрім того, розгортання військ КНДР є черговим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Генсек закликав Росію і КНДР негайно припинити ці дії. Він підкреслив, що поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю загрожує як індо-тихоокеанській, так і євроатлантичній безпеці.

“Воно підриває мир на Корейському півострові та підживлює війну Росії проти України”, ‒ додає Рютте.

Водночас він підкреслює, що відправлення північнокорейських військ до РФ також є ознакою все більшого відчаю лідера Кремля Володимира Путіна.

Рютте нагадав, що Пхеньян вже надав Росії “мільйони одиниць боєприпасів і балістичних ракет”, а Москва у відповідь надає Північній Кореї військові технології та інші засоби для обходу міжнародних санкцій.