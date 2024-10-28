Рютте підтвердив направлення військ Північної Кореї у Курську область РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Брюсселі сьогодні підтвердив отримання інформації про переміщення військ Південної Кореї до Курської області Росії.
Військовий блок отримав такі дані від представників Національної розвідувальної служби та Міністерства національної оборони Південної Кореї.
“Союзники… поділилися своїми оцінками розвідки. Сьогодні я можу підтвердити, що війська КНДР відправили до Росії і північнокорейські військові підрозділи були розгорнуті в Курській області”, ‒ підкреслив очільник Військового альянсу.
Рютте назвав цей крок “значною ескалацією” повномасштабного вторгнення Росії та небезпечним розширенням війни Росії.
Окрім того, розгортання військ КНДР є черговим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.
Генсек закликав Росію і КНДР негайно припинити ці дії. Він підкреслив, що поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю загрожує як індо-тихоокеанській, так і євроатлантичній безпеці.
“Воно підриває мир на Корейському півострові та підживлює війну Росії проти України”, ‒ додає Рютте.
Водночас він підкреслює, що відправлення північнокорейських військ до РФ також є ознакою все більшого відчаю лідера Кремля Володимира Путіна.
Рютте нагадав, що Пхеньян вже надав Росії “мільйони одиниць боєприпасів і балістичних ракет”, а Москва у відповідь надає Північній Кореї військові технології та інші засоби для обходу міжнародних санкцій.
- Вчора Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що росіяни везуть на фронт солдатів із КНДР у вантажівках із цивільними номерами і оприлюднило відповідну перехоплену розмову окупантів.
- За інформацією ГУР, 23 жовтня північнокорейських солдатів зафіксували у Курській області.
- Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
- Опісля міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія стягнула щонайменше 1500 військових із Північної Кореї для участі у війні.
- ГУР також повідомляло, що надісланих Пхеньяном солдатів росіяни комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.
- Крім цього, окупанти закріплюють по одному перекладачу на 30 військовослужбовців КНДР.