Затримали агента РФ, який видавав себе за військового та шпигував для ворога у 10 областях України

Після "евакуації" до Росії зрадник хотів влаштуватися у "Вагнер".

Правоохоронці затримали агента воєнної розвідки РФ, який шпигував для ворога у десяти регіонах України. Зрадником виявився 22-річний мешканець Херсонщини, який видавав себе за військового і під такою «легендою» пересувався по нашій державі.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, агент діяв у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях.

Зловмисник по черзі об’їжджав регіони на рейсових автобусах. У кожній з областей він намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів та інших медустанов, де українські воїни перебували на стаціонарному лікуванні.

Також встановили, що підозрюваний передав куратору через месенджер близько трьох десятків повідомлень щодо розміщення військових об’єктів ЗСУ у різних містах України, телефонні контакти командирів підрозділів українських Сил оборони, адреси розташування ТЦК та телевеж, а також геолокації швартування цивільних кораблів у порту Одеси. Надалі частина «зданих» об’єктів зазнали ракетних обстрілів з боку країни-агресора.

Фото: Офіс генпрокурора Переписка зрадника із російськими кураторами

Фото: Офіс генпрокурора Переписка зрадника із російськими кураторами

За виконання ворожих завдань підозрюваний отримав на банківську картку грошовий переказ від представника РФ. Посередником у передачі розвідданих був учасник незаконного збройного формування так званої "днр".

Після виконання агентурних завдань окупанти обіцяли «евакуювати» свого поплічника до країни-агресора та влаштувати його до ПВК «Вагнер». За матеріалами справи, фігурант хотів вступити до цього угруповання, щоб воювати проти України.

Агента затримали «на гарячому».

У затриманого вилучено мобільний телефон, на якому він готував агентурний «звіт» та відправляв його зв’язковим російського гру. Поіменний список осіб яких уже встановлено контррозвідкою СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

На початку жовтня російська армія атакувала цивільне судно, завантажене зерном кукурудзи для експорту.