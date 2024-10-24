Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Росія атакувала Черкаси і область. Пошкоджено автовокзал, підприємство і приватне майно (оновлено)
Росія атакувала Черкаси і область. Пошкоджено автовокзал, підприємство і приватне майно (оновлено)
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
ГоловнаПраво

У Чернівцях затримали організаторів схеми виїзду за кордон військовозобов'язаних

Суми "послуг" коливалися від 5 500 до 9 500 євро з людини.

У Чернівцях затримали організаторів схеми виїзду за кордон військовозобов'язаних
Затримання одного із організаторів схеми
Фото: Нацполіція

У Чернівцях затримали двох організаторів схеми незаконного перетину кордону, які за 15 000 євро хотіли переправити через держрубіж групу військовозобов'язаних. 

Про це повідомили у Нацполіції.

"Бізнесмени" проводили з охочими уникнути мобілізації інструктаж, надавали геодані про знаходження автівки, на якій їх довезуть до кордону і вони зможуть його перетнути поза пунктом пропуску. Суми "послуг" коливалися від 5 500 до 9 500 євро з людини. 

Організував незаконну схему перетину кордону 38-річний чернівчанин. Він визначав вартість, місце та час для пішого переходу. Його 39-річний спільник підшукував "клієнтів" та надавав їм необхідну інформацію. Окрім того, за оперативними даними, найближчим часом і сам збирався в такий спосіб виїхати за межі країни.

Затримання одного із організаторів схеми
Фото: Нацполіція
Затримання одного із організаторів схеми

22 жовтня поліцейські затримали організатора на території місцевого ринку після отримання від чоловіка призовного віку частини від обумовленої суми. Його спільника затримали на одній з АСЗ, в авто якого знаходилося двоє "пасажирів".

Слідчі слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області повідомили двом затриманий про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України може загрожувати до дев'яти років позбавлення.

На кордоні із Молдовою затримали 19 нелегалів, яких "вів" у іншу країну анонім із інтернету. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies