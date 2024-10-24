У Чернівцях затримали організаторів схеми виїзду за кордон військовозобов'язаних

Суми "послуг" коливалися від 5 500 до 9 500 євро з людини.

У Чернівцях затримали двох організаторів схеми незаконного перетину кордону, які за 15 000 євро хотіли переправити через держрубіж групу військовозобов'язаних.

Про це повідомили у Нацполіції.

"Бізнесмени" проводили з охочими уникнути мобілізації інструктаж, надавали геодані про знаходження автівки, на якій їх довезуть до кордону і вони зможуть його перетнути поза пунктом пропуску. Суми "послуг" коливалися від 5 500 до 9 500 євро з людини.

Організував незаконну схему перетину кордону 38-річний чернівчанин. Він визначав вартість, місце та час для пішого переходу. Його 39-річний спільник підшукував "клієнтів" та надавав їм необхідну інформацію. Окрім того, за оперативними даними, найближчим часом і сам збирався в такий спосіб виїхати за межі країни.

Фото: Нацполіція Затримання одного із організаторів схеми

22 жовтня поліцейські затримали організатора на території місцевого ринку після отримання від чоловіка призовного віку частини від обумовленої суми. Його спільника затримали на одній з АСЗ, в авто якого знаходилося двоє "пасажирів".

Слідчі слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області повідомили двом затриманий про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України може загрожувати до дев'яти років позбавлення.

На кордоні із Молдовою затримали 19 нелегалів, яких "вів" у іншу країну анонім із інтернету.