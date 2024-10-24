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У Польщі затримали 11 організаторів нелегальної міграції. Серед них є і українці

Затримані брали участь в організації переправлення мігрантів з Росії та Білорусі до країн Західної Європи.

У Польщі затримали 11 організаторів нелегальної міграції. Серед них є і українці
Затримання організаторів нелегальної міграції у Польщі
Фото: Straż Graniczna

У Польщі прикордонники затримали 11 організаторів нелегального перетину польського кордону з боку Білорусі. Серед затриманих є громадяни України, Білорусі, Польщі та Росії.

Про це пише пише Штаб прикордонної служби та RMF24.

Це – результат масштабної операції, проведеної по всій країні у співпраці з Європолом. Всього взяли участь у ній 120 правоохоронців та прикордонників. 

Затримані брали участь в організації переправлення мігрантів з Росії та Білорусі до країн Західної Європи.

У рамках операції провели обшуки 11 об’єктів нерухомості та кількох транспортних засобів. Затриманим висунули звинувачення в організації перетину кордону Республіки Польща іншими особами всупереч регламенту. Шестеро осіб тимчасово помістили під варту. 

Видання RMF24 пише, що ця група відповідальна за нелегальне транспортування щонайменше 600 мігрантів від білоруського кордону до Західної Європи.

Переважна більшість завдань затриманих полягала в пошуку кур’єрів у Польщі, які перевозили нелегальних мігрантів із прикордонної з Білоруссю зони до кордону з Німеччиною.

В одному з випадків громадянин Російської Федерації під приводом ведення бізнесу в Польщі вербував кур’єрів і надавав їм автомобілі, які використовувалися для перевезення нелегальних мігрантів. Сам займався орендою автомобілів.

Від початку року співробітники Підляського відділу прикордонної служби затримали вже 321 організатора нелегальної міграції. Для 66 із них суди обрали тимчасовий арешт. 

Наступного року польсько-білоруський кордон охоронятимуть спеціально навчені підрозділи.

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