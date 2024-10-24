Росія атакувала Черкаси і область. Пошкоджено автовокзал, підприємство і приватне майно (оновлено)
Росія атакувала Черкаси і область. Пошкоджено автовокзал, підприємство і приватне майно (оновлено)
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСвіт

Оборонна компанія у Південній Кореї розробить перший у світі танк на водневому паливі

Танк зможе долати та нерівні ландшафти, матиме опцію автономного водіння та буде оснащений 130-міліметровою гладкоствольною гарматою.

Оборонна компанія у Південній Кореї розробить перший у світі танк на водневому паливі
Фото: en.yna.co.kr

Південнокорейська оборонна компанія Hyundai Rotem працює над розробкою першого в світі танка на водневому паливі, повідомляє інформаційне агентство Yonhap з посиланням на джерела.

Компанія разом з Агентством розвитку оборони та іншими дослідницькими інститутами розробляє модель, що модернізує основний бойовий танк K2. Очікується, що розробка танку триватиме до 2040 року. Він буде оснащений водневими паливними елементами, які замінять дизельний двигун.

“Це стане першою розробкою танка, що працює на водні”, ‒ зазначає видання.

Танк зможе долати нерівні ландшафти, матиме опцію автономного водіння та буде оснащений 130-міліметровою гладкоствольною гарматою. Танк також зможе завдавати превентивні удари за допомогою системи управління вогнем на основі штучного інтелекту.

Підписуйтесь на наш Google News

Додамо, перш ніж розробити танк повністю на основі водневого палива компанія планує розробити гібридну модель, яка використовує дизель і електрику.

  • Раніше стало відомо, що найбільші оборонні виробники Німеччини та Італії Rheinmetall та Leonardo створили спільне підприємство для виробництва танків.
  • Спільне підприємство дістало назву Leonardo Rheinmetall Military Vehicles і матиме юридичну адресу в Римі. Виробництво буде зосереджене в італійському місті Ла-Спеція. Основним завданням LRMV є розробка та виробництво основного бойового танка для італійської армії на заміну танкам Ariete.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies