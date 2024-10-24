Оборонна компанія у Південній Кореї розробить перший у світі танк на водневому паливі

Танк зможе долати та нерівні ландшафти, матиме опцію автономного водіння та буде оснащений 130-міліметровою гладкоствольною гарматою.

Південнокорейська оборонна компанія Hyundai Rotem працює над розробкою першого в світі танка на водневому паливі, повідомляє інформаційне агентство Yonhap з посиланням на джерела.

Компанія разом з Агентством розвитку оборони та іншими дослідницькими інститутами розробляє модель, що модернізує основний бойовий танк K2. Очікується, що розробка танку триватиме до 2040 року. Він буде оснащений водневими паливними елементами, які замінять дизельний двигун.

“Це стане першою розробкою танка, що працює на водні”, ‒ зазначає видання.

Танк зможе долати нерівні ландшафти, матиме опцію автономного водіння та буде оснащений 130-міліметровою гладкоствольною гарматою. Танк також зможе завдавати превентивні удари за допомогою системи управління вогнем на основі штучного інтелекту.

Додамо, перш ніж розробити танк повністю на основі водневого палива компанія планує розробити гібридну модель, яка використовує дизель і електрику.