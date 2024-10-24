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ЗМІ: Однопартійці змушують Джастіна Трюдо подати у відставку

Канадському прем'єру висунули ультиматум.

ЗМІ: Однопартійці змушують Джастіна Трюдо подати у відставку
Прем'єр Канади Джастін Трюдо
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER

За повідомленням The Guardian, щонайменше 20 депутатів канадського парламенту від керівної Ліберальної партії під час зустрічі за зачиненими дверима вимагали від прем'єр-міністра Джастіна Трюдо добровільної відставки.

Видання відзначає, що голові уряду фактично висунули ультиматум, погрожуючи вотумом недовіри в тому разі, якщо він не піде з посади до 28 жовтня.

Усього фракція лібералів у парламенті Канади налічує 153 портфелі, тож навряд можна впевнено говорити, що "повстання" проти Трюдо справді матиме відчутні наслідки. До того ж, жоден з однопартійців прем'єра не висловив готовності замінити його на чолі кабінету міністрів. 

Незадоволення Трюдо зростає на тлі опитувань, які пророкують лібералам болючу поразку на прийдешніх парламентських виборах. Вони ризикують опинитися навіть не на другому, а на третьому місці електоральних симпатій. 

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