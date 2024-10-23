ЄС закликав країни БРІКС тиснути на Путіна, аби він припинив війну в Україні

Також блок підтримав участь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у саміті.

Євросоюз закликав країни-учасники саміту БРІКС закликати російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.

Таку заяву озвучив речник ЄС із зовнішньої політики Пітер Стано, передає «Голос Америки».

"Віримо, що всі учасники саміту в Казані використають цю подію, щоб ще раз закликати Путіна негайно припинити війну проти українського народу", – сказав Стано.

Речник засудив "зловживання Росією" своїм головуванням у БРІКС і нагадав про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Також ЄС підтримав участь генсека ООН Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС.

«Ми сподіваємося, що він посилить заклик до Росії і до Путіна повністю і беззастережно припинити жорстоку агресію проти українського народу», - вважає Стано.