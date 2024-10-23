ЄС закликав країни БРІКС тиснути на Путіна, аби він припинив війну в Україні

Євросоюз закликав країни-учасники саміту БРІКС закликати російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.
Таку заяву озвучив речник ЄС із зовнішньої політики Пітер Стано, передає «Голос Америки».
"Віримо, що всі учасники саміту в Казані використають цю подію, щоб ще раз закликати Путіна негайно припинити війну проти українського народу", – сказав Стано.
Речник засудив "зловживання Росією" своїм головуванням у БРІКС і нагадав про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.
Також ЄС підтримав участь генсека ООН Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС.
«Ми сподіваємося, що він посилить заклик до Росії і до Путіна повністю і беззастережно припинити жорстоку агресію проти українського народу», - вважає Стано.
- Саміт БРІКС за участі десятки світових лідерів розпочався у Росії 22 жовтня і триватиме до 24 жовтня.
- На захід прибув генсек ООН Антоніу Гутерреш, котрий проігнорував цьогорічний червневий Саміт миру, що його скликала Україна. МЗС назвало цей крок Гутерреша «неправильним вибором».
- 23 жовтня Міністерство закордонних справ України відреагувало на підсумкову декларацію саміту і відзначило, що спроби Москви навʼязати уявлення про нібито альтернативну позицію Глобального Півдня щодо російської агресії проти України зазнали чергового фіаско.