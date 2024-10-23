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ЄС закликав країни БРІКС тиснути на Путіна, аби він припинив війну в Україні

Також блок підтримав участь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у саміті.

ЄС закликав країни БРІКС тиснути на Путіна, аби він припинив війну в Україні
Пітер Стано
Фото: Європейська комісія

Євросоюз закликав країни-учасники саміту БРІКС закликати російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.

Таку заяву озвучив речник ЄС із зовнішньої політики Пітер Стано, передає «Голос Америки».

"Віримо, що всі учасники саміту в Казані використають цю подію, щоб ще раз закликати Путіна негайно припинити війну проти українського народу", – сказав Стано.

Речник засудив "зловживання Росією" своїм головуванням у БРІКС і нагадав про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Також ЄС підтримав участь генсека ООН Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС.

«Ми сподіваємося, що він посилить заклик до Росії і до Путіна повністю і беззастережно припинити жорстоку агресію проти українського народу», - вважає Стано.

  • Саміт БРІКС за участі десятки світових лідерів розпочався у Росії 22 жовтня і триватиме до 24 жовтня.
  • На захід прибув генсек ООН Антоніу Гутерреш, котрий проігнорував цьогорічний червневий Саміт миру, що його скликала Україна. МЗС назвало цей крок Гутерреша «неправильним вибором».
  • 23 жовтня Міністерство закордонних справ України відреагувало на підсумкову декларацію саміту і відзначило, що спроби Москви навʼязати уявлення про нібито альтернативну позицію Глобального Півдня щодо російської агресії проти України зазнали чергового фіаско. 
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